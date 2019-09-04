Трамп оголосив режим НС в Північній Кароліні через ураган

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Про це повідомляється на сайті Федерального агентства з управління у надзвичайних ситуаціях.

Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану і надавати всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в американському штаті Південна Кароліна через ураган "Доріан" проходить евакуація 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набув чинності 2 вересня, а з 3 вересня закрили всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

До цього Дональд Трамп закликав жителів штатів Флорида, Південна і Північна Кароліна, Джорджія і Алабама бути пильними перед ударом урагану.

РБК-Україна писало, що ураган "Доріан", який обрушився на Багами 1 вересня 2019, ослаб з п'ятої до другої категорії. В результаті урагану загинули 7 осіб. Тепер метеорологи прогнозують, що ураган може торкнутися південно-східне узбережжя США.