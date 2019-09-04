Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана и предоставлять всю необходимую помощь.

Напомним, в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" проходит эвакуация 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступил в силу 2 сентября, а с 3 сентября закрыли все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

До этого Дональд Трамп призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама быть бдительными перед ударом урагана.

РБК-Украина писало, что ураган "Дориан", который обрушился на Багамы 1 сентября 2019, ослабел с пятой до второй категории. В результате урагана погибли 7 человек. Теперь метеорологи прогнозируют, что ураган может затронуть юго-восточное побережье США.