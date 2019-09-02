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У Південній Кароліні готують до евакуації через ураган понад 800 тис. людей

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 05:24
У Південній Кароліні готують до евакуації через ураган понад 800 тис. людей
Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Режим надзвичайної ситуації оголошено в штатах Північна Кароліна і Флорида

У США в штаті Південна Кароліна через наближення урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Про це заявила влада штату, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Режим надзвичайної ситуації оголошений в штатах Північна Кароліна і Флорида.

За прогнозами синоптиків, ураган може сягнути берегів Південної Кароліни не раніше середи.

Зазначимо, тропічний шторм "Доріан" 1 вересня досяг найвищої, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона і становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними, швидкість вітру сягає 295 км/год.

Зі слів метеорологів, точний маршрут урагану важко передбачити, але більшість схиляються до того, що він трохи ослабне, поверне на північ і найближчими днями буде рухатися вздовж берегової лінії США.

За прогнозами, увечері 2 вересня "Доріан" може досягти Флориди, потім він може обрушитися на узбережжя штатів Джорджія і Південна і Північна Кароліна.

Нагадаємо, 1 вересня ураган "Доріан" обрушився на північний захід Багамських островів.

Ураган "Доріан" посилився до самої потужної категорії На Багамських островах оголосили евакуацію через ураган
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