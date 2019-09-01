Трамп заявив, що ураган "Доріан" може стати найпотужнішим траплялися раніше

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп закликав жителів штатів Флорида, Південна і Північна Кароліна, Джорджія і Алабама бути пильними перед ударом урагану

Президент США Дональд Трамп закликав жителів штатів проявити пильність перед ударом урагану "Доріан".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

Трамп закликав жителів штатів Флорида, Південна і Північна Кароліна, Джорджія і Алабама бути пильними.

"В додаток до Флориді - Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія і Алабама, ймовірно, постраждають сильніше, ніж передбачається. Виглядає (цей ураган - ІФ) як найпотужніший з траплялися коли-небудь ураганів. Вже п'ята категорія. Будьте обережні все! Благославит вас усіх Господь!" – написав Трамп.

Нагадаємо, ураган "Доріан" в Атлантичному океані вже досяг найвищої, п'ятої категорії. У повідомленні ураган називають "катастрофічним". Зокрема, швидкість вітру становить 160 миль на годину (257 км/ч). В епіцентрі найближчим часом опиняться острови Абак Багамського архіпелагу.

Додамо, прем'єр-міністр Співдружності Багамських островів Х'юберт Миннис оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням ураганом "Доріан". Буде проводитися евакуація жителів північних долин Абак на материк Абак, а так само жителів Вест-Енду, Іст-Енду і Кейта Свитинга і Уотерс-Кей в Гранд-Багаме закликали перебратися у внутрішні райони острова. За словами прем'єр-міністра, жителі острова Нью-Провіденс повинні підготуватися до тропічним штормових вітрів. Зараз "Доріан" знаходиться в більш 600 км на схід від Багамських островів.