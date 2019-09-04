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На Багамах жертвами урагану "Доріан" стали 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 05:39
На Багамах жертвами урагану "Доріан" стали 7 осіб
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Спочатку загинули п'ятеро людей, двоє померли вже у лікарні

На Багамських островах зросла кількість жертв урагану "Доріан" після того, як стихія ослабла. Про це передає РБК-Україна з посиланням на ZNS Багами.

За інформацією прем'єр-міністра Співдружності Х'юберта Мінніса, від наслідків урагану загинули сім осіб. Спочатку повідомлялося про п'ять жертв, проте пізніше стало відомо, що двоє людей померли в столичній лікарні, куди були доставлені раніше.

"Можна очікувати, що будуть зафіксовані ще випадки загибелі", - сказав Мінніс.

Також міністр національної безпеки Багамських островів Марвін Деймс додав, що серед жертв урагану, що обрушився на острови Абак, були діти.

На даний момент відомо, що ураган "Доріан", який обрушився на Багами 1 вересня 2019, ослаб з п'ятої до другої категорії. Тепер метеорологи прогнозують, що ураган може торкнутися південно-східного узбережжя США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Південна Кароліна через ураган "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набув чинності 2 вересня, а із 3 вересня були закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Опубліковано відео з епіцентру урагану "Доріан" Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків
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