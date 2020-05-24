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Адміністрація Трампа збирається створити аналог ВООЗ, - Politico

Новини » В світі     24.05.2020 - 08:15
Адміністрація Трампа збирається створити аналог ВООЗ, - Politico
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Головою організації стане Дебора Біркс, яка відповідає за ситуацію з коронавірусом у США

Помічники президента США Дональда Трампа розглядають план зі створення організації для боротьби з майбутніми спалахами інфекційних захворювань. Це буде новий підрозділ у Державному департаменті.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, нову організацію може очолити Дебора Біркс, високопоставлений чиновник, відповідальний за ситуацію з коронавірусом в США. Організація, певною мірою, буде альтернативним механізмом для деякої роботи, виконаної Всесвітньою організацією охорони здоров'я, якій Трамп хоче перекрити фінансування.

Відповідно до пропонованої ініціативи Державний департамент призначить координатора для спостереження майже за всіма аспектами готовності до пандемії та відповідних заходів - від глобального поширення вакцин та лікарських засобів до розробки модернізованих протоколів для запобігання поширення спалаху інфекції.

"Наявність єдиної ініціативи, спрямованої на те, щоб сфокусувати увагу і ресурси всього світу, стало ефективною моделлю, щоб переламати перебіг таких хвороб, як ВІЛ/СНІД і малярія. США будуть стверджувати глобальне лідерство в мобілізації приватних і державних партнерів, багатосторонніх установ та інших двосторонніх донорів для підтримки глобальної реакції у відповідь на пандемію, яка принесе результати для американського народу", - йдеться в проекті пропозиції.

Ця пропозиція вже викликала розбіжності між Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку. Представники USAID вражені й здивовані цією ідеєю, яка може призвести до втрати контролю над значними коштами та владою.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив ВООЗ назавжди позбавити фінансування США з-за неефективного, на його думку, протидії пандемії коронавірусу.

Також президент США називав ВООЗ "маріонеткою Китаю".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗДональд Трамп
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