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Трамп пригрозив ВООЗ назавжди позбавити фінансування США

Новини » Політика     19.05.2020 - 08:39
Трамп пригрозив ВООЗ назавжди позбавити фінансування США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США дав 30 днів на вирішення проблем всередині ВООЗ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив назавжди позбавити фінансування Всесвітню організацію охорони здоров'я. Також американський лідер висунув ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адресований голові ВООЗ Тедросу Аданому Гебреісусу лист від Трама, який він опублікував у себе в Twitter.

Трамп також вказав, що "Всесвітній організації охорони здоров'я не бачити грошей США, якщо вона не виконає істотних поліпшень протягом 30 днів".

"Ви з запізненням оголосили про спалах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я міжнародного значення 30 січня 2020 року... Ясно, що помилки, зроблені вами та вашою організацією у відповідь на пандемію, були надзвичайно дорогими для всього світу", - написав Трамп.

Він попередив, що не тільки зупинить фінансування Сполучених Штатів, але і перегляне членство США в організації.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка в її нинішньому стані явно не відповідає інтересам Америки", - заявив Трамп.

Нагадаємо, РБК-Україна ссобщало, що Дональд Трамп звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай. Американський лідер назвав організацію "маріонеткою".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреисус в понеділок, 18 травня, заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав такий огляд.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ВООЗДональд Трамп
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