ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні

Вашингтон, П'ятниця 01 січня 2021 23:31
Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці Трампа в Twitter.

В цей день Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.

"Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.

За його словами, в цей день "буде представлено величезну кількість доказів", що результати президентських виборів були сфабриковані.

14 грудня колегія виборників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся