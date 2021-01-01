Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці Трампа в Twitter.

В цей день Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.

"Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.

За його словами, в цей день "буде представлено величезну кількість доказів", що результати президентських виборів були сфабриковані.

14 грудня колегія виборників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.