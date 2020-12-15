Представники Трампа організували альтернативне голосування виборників

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив у понеділок, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників. Його результати будуть передані в Конгрес США.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, це необхідно для того, щоб при виграних позовах у судах вони могли "направити ці альтернативні підсумки голосування виборців на затвердження", це потрібно, щоб "всі юридичні можливості залишалися в нашому розпорядженні".

"Єдина дата у конституції, 20 січня, тому у нас достатньо часу, щоб виправити помилки цих нечесних підсумків виборів і затвердити Дональда Трампа переможцем на них", - сказав Міллер.

Джо Байдена перемагає на виборах президента США. Він, за попередніми підрахунками виборників, набирає на виборах 302 голоси при необхідних 270 з 538 голосів. Конгрес має затвердити підсумки голосування виборників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.

Трамп не визнає поразки на минулих виборах і намагається оскаржити перемогу Байдена в судах, але його спроби не увінчалися успіхом.

Напередодні Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.