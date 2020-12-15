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Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах в США, - CNN

Вашингтон, Вівторок 15 грудня 2020 09:01
Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах в США, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах. Згідно з голосуванням вибірників перемогу на вибори президента США здобув Джо Байден.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

Деякі радники Білого дому заявили, що Трамп в приватному порядку визнав, що не залишиться на другий термін, навіть попри спроби анулювати результати голосування через суд.

"Люди, близькі до Трампа, як і раніше вважають малоймовірним, що програв президент візьме участь в інавгурації Байдена", - повідомляє видання.

Нагадаємо, вчора в США відбулося голосування вибірників. Згідно з результатами Колегія вибірників віддала 302 голоси Джо Байдену, тоді як у чинного президента Дональда Трампа - 232.

Як повідомляло РБК-Україна, Байден назвав підсумки голосування колегії вибірників в США "ясною перемогою". Також він засудив спроби Трампа оскаржити результати виборів.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.

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Новини України Політика Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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