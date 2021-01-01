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Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне

Вашингтон, Пятница 01 января 2021 23:31
Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Трампа в Twitter.

В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

По его словам, в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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