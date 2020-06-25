Трамп звинуватив Обаму в стеженні за його виборчим штабом

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в стеженні за його передвиборним штабом у 2016 році. Він вважає ці дії державною зрадою.

Про це Трамп заявив на прес-конференції в Білому домі, відповідаючи на запитання про рішення апеляційного суду про закриття справи колишнього помічника президента з національної безпеки Майкла Флінна.

"Вони влаштовували стеження за (моїм виборчим, - ред.) штабом, вони не повинні були влаштовувати стеження за штабом. Такого за всю історію нашої країни не відбувалося. Адміністрація Обами займалася стеженням за штабом", - сказав він.

Президент США зазначив, що радий рішенню суду про закриття справи Флінна.

"Він перший. Його виправдали. Я хочу привітати його. Він пройшов через багато чого. Він проявив неймовірну мужність. Група дуже поганих людей поводилася з ним вкрай жахливо. Я думаю, що деталі починають виходити назовні", - сказав він.

Трамп заявив, що інцидент з генералом Флінном, більше ніколи не повинно повторитися.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CBN News Трамп заявив, що вважає стеження за своїм передвиборним штабом державною зрадою.

"Це державна зрада. Дивіться, я вже давно сказав, що вони шпигували за нашою кампанією. Вони записували на плівку, це було в лапках, я маю на увазі сучасну версію запису на плівку. Вони шпигували за моєї кампанією, я говорив вам це давним-давно", - сказав він.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд більшістю голосів виніс рішення про припинення судової справи проти екс-радника Трампа Майкла Флінна.

Раніше Мін'юст США заявив про припинення кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Федеральна прокуратура США просила до шести місяців позбавлення волі для Флінна у справі про російське втручання в американські вибори.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральним бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом у США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.