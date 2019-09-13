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Трамп обсуждал с Помпео возможность его назначения на должность Болтона

Новости » В мире    13.09.2019 - 19:46
Трамп обсуждал с Помпео возможность его назначения на должность Болтона
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп планирует назначить нового советника по нацбезопасности на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с госсекретарем Майком Помпео возможность назначения того на должность советника по нацбезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Трампа, Помпео отказался от нового назначения, так как доволен занимаемой должности госсекретаря.

"Я на самом деле говорил об этом с Майком Помпео. У нас много одинаковых взглядов и немного разногласий. Но ему нравится идея, что рядом с ним кто-то есть, и мне тоже", - сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что на должность советника по национальной безопасности у него есть 15 кандидатур. Решение о назначении нового советника он планирует сделать на следующей неделе.

"Многие люди хотят эту работу, это замечательная работа. Многие люди хотят работать с Дональдом Трампом", - сказал американский президент.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений. Также, по словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента США станет бывший заместитель Джона Болтона Чарльз Капперман.

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Новости Украины Дональд ТрампсоветникСоединенные Штаты Америки
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