Официально. Трамп идет на выборы от республиканцев: кого он выбрал вице-президентом

Что известно о Вэнсе

Стоит заметить, что Джей Ди Вэнс изначально был ярым противником Трампа и даже сравнивал его с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Но позиция Вэнса резко изменилась, это совпало с началом его участия в предвыборной гонке в 2021 году, когда он баллотировался на должность сенатора.

Вэнс известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Он неоднократно выступал против поставок американского оружия украинским воинам для защиты от оккупантов.

Также он призывал Белый дом признать, что Украине придется отдать часть своих территорий россиянам.

Более детально о Вэнсе - в материале РБК-Украина.

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