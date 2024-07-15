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Официально. Трамп идет на выборы от республиканцев: кого он выбрал вице-президентом

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Также он решил, что в случае победы на выборах его вице-президентом станет сенатор Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп набрал достаточное количество голосов республиканцев, чтобы официально стать кандидатом от партии на президентских выборах. 

Кто станет вице-президентом

"После долгих раздумий и размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять пост вице-президента Соединенных Штатов, - это сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Бывший президент США добавил, что Вэнс во время предвыборной компании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".

Что известно о Вэнсе

Стоит заметить, что Джей Ди Вэнс изначально был ярым противником Трампа и даже сравнивал его с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Но позиция Вэнса резко изменилась, это совпало с началом его участия в предвыборной гонке в 2021 году, когда он баллотировался на должность сенатора.

Вэнс известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Он неоднократно выступал против поставок американского оружия украинским воинам для защиты от оккупантов.

Также он призывал Белый дом признать, что Украине придется отдать часть своих территорий россиянам.

Более детально о Вэнсе - в материале РБК-Украина.

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