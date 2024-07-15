Офіційно. Трамп іде на вибори від республіканців: кого він вибрав віце-президентом

Що відомо про Венса

Варто зауважити, що Джей Ді Венс спочатку був затятим противником Трампа і навіть порівнював його з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Але позиція Венса різко змінилася, це збіглося з початком його участі у передвиборчих перегонах у 2021 році, коли він балотувався на посаду сенатора.

Венс відомий своїми скандальними заявами на адресу України. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам для захисту від окупантів.

Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.

Більш детально про Венса - у матеріалі РБК-Україна.

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