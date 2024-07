Вице-президент для Трампа? Кто такой Джей Ди Вэнс и что он говорил об Украине

Содержание

Поиски кандидата на пост вице-президента для Трампа выходят на финишную прямую. Ожидается, что все точки над "і" будут расставлены 15 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Ведущие претенденты - сенатор Джей Ди Вэнс от Огайо, сенатор Марко Рубио от Флориды и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Все трое активно раздают интервью, собирают средства для предвыборной кампании и летали на самолете Трампа.

Но, пожалуй, главное в том, что все трое заявили о себе как о ярых сторонниках движения MAGA. Это сокращение от политического лозунга Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), с которым Трамп снова идет на выборы.

Многомесячный отбор был организован с изяществом опытного кукловода. Трамп делал драматические заявления, подогревал интригу и отвлекал избирателей от многочисленных уголовных обвинений против него. В итоге, до сих пор непонятно, кто же станет его "вторым номером".

Из кого Трамп выбирает "второй номер" и когда объявит решение

До партийного съезда в расписании Трампа остался один митинг. Он пройдет сегодня на западе Пенсильвании, и некоторые союзники полагают, что именно здесь объявят кандидата. Хотя Трамп предпочел бы сохранить интригу до 15 числа.

"Мне бы хотелось сделать это (объявить кандидата, - ред.) во время съезда. Это было бы очень интересное событие", - заявил Трамп в эфире Fox News.

У всех троих - Вэнса, Рубио и Бергама - есть как сторонники, так и недоброжелатели.

Фото: Дональд Трамп сегодня может объявить кандидата на пост вице-президента для похода на выборы (Getty Images)

Газета The Wall Street Journal называет опытного губернатора Бергама лучшим выбором. Но критики сомневаются в его способность повысить привлекательность Трампа. Сам он признает, что подписание строгого закона о запрете абортов в Северной Дакоте может стать проблемой.

Сторонники Рубио уверены: он добавит голосов избирателей из числа меньшинств и сумеет склонить колеблющиеся штаты. Критики припоминают кампанию 2016 года, когда он и Трамп были непримиримыми соперниками на праймериз республиканцев.

Но проблема в другом - Рубио нужно сменить место жительства. С ноября 2019 года Дональд Трамп проживает в резиденции Мар-а-Лаго на юго-востоке Флориды. А 12-я поправка к Конституции США, скорее всего, не позволит 30 выборщикам Флориды поддержать обоих представителей своего штата. "Это усложняет ситуацию. Есть люди, с которыми нет таких проблем", - говорит Трамп.

Часть республиканцев в Конгрессе нахваливает Джей Ди Вэнса. В их представлении именно он является лицом движения MAGA. Скептики сомневаются, поскольку у сенатора на первом сроке полномочий недостаточно политического опыта для вице-президентства.

Сегодня Трамп проведет митинг в округе Батлер (штат Пенсильвания). Это преимущественно сельский район с белым населением в 50 милях к востоку от границы с Огайо, который долгое время поддерживает республиканцев.

И более подходящего места для презентации Вэнса сложно представить, пишут американские СМИ. Во-первых, он сенатор от соседнего штата. Во-вторых, бывший венчурный капиталист и автор бестселлера "Элегия Хиллбили" ("Элегия деревенщины") - более подходящяя опция для здешних белых и небогатых избирателей, нежели бывший владелец IT-компаний Дуг Бергам или сын кубинских эмигрантов Марко Рубио.

Еще один намек - недалеко находится город Ист-Палестайн (штат Огайо). Зимой 2023 года тут произошло крушение поезда с химикатами, и сенатор Вэнс в едином порыве с Трампом критиковал администрацию Джо Байдена.

Но связывает их не только нелюбовь к президенту-демократу. За пять месяцев до катастрофы поддержка Трампа позволила Вэнсу выдвинуться в Сенат от Республиканской партии. Хотя Вэнс и получил сомнительный комплимент. "Джей Ди готов целовать меня в з..ницу, так он хочет моей поддержки", - говорил Трамп.

После событий в Ист-Палестайне на митинге в Огайо он не менее дюжины раз упомянул Вэнса в положительном ключе. К его удивлению, избранный на первый срок сенатор "оказался действительно великим, молодой звездой и настоящим бойцом".

От "never-Trump guy" до ярого сторонника: кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс, более известный как Джей Ди Вэнс, родился в 1984 году. В 2003 году записался в Корпус морской пехоты, где во время Иракской войны занимался связями корпуса с общественностью. Завершил службу в 2007-м.

Через два года окончил университет штата Огайо, в 2013 году - Йельскую школу права. Сначаа работал адвокатом в Иллинойсе, затем продолжил карьеру в Кремниевой долине. В 2017 году стал партнером соучредителя AOL Стива Кейса в венчурной компании Revolution LLC, которая действует в депрессивных регионах так называемого "ржавого пояса".

Политический взлет Вэнса начался в 2016-м после выхода мемуаров "Элегия деревенщины". Книга стала бестселлером. В ней автор размышляет о своем взрослении в семье с низким доходом, вовлеченной в насилие и наркоманию в Мидлтауне (штат Огайо).

Благодаря мемуарам, Вэнс стал заметным голосом жителей "ржавого пояса" Америки, которые в том числе помогли Дональду Трампу победить в 2016 году. Хотя сам будущий сенатор относился к тому с пренебрежением.

В одном из интервью он назвал себя "never-Trump guy". То есть парнем, который категорически против Трампа. А еще называл президента США "американским Гитлером", а трампизм - "опиумом для масс".

Но спустя несколько лет мнение поменялось. Летом 2021 года в интервью Fox News он извинился. Причем примерно в то время, когда вступил в гонку за вакантное место в сенате Огайо. По словам одного из его близких друзей, Вэнсу не нравилось, что многие СМИ пишут о Трампе только в негативном ключе.

Фото: Джей Ди Вэнса считают наиболее вероятным кандидатом на "второй номер" для Трампа (Getty Images)

Его карьера в Конгрессе на должности сенатора от Огайо началась незадолго до вышеупомянутого крушения в Ист-Палестайне. Авария побудила его объединить усилия со сенатором Шерродом Брауном (Демократическая партия) для подготовки законопроекта о безопасности на железнодорожном транспорте. Но Вэнс остается приверженцем жесткой консервативной линии в рядах республиканцев.

По мере роста политических позиций стали замечать его способности эффективного коммуникатора. В рамках кампании Трампа он посещает митинги и привлекает богатых спонсоров. В июне при его участии только в Кремниевой долине собрали 12 млн долларов.

Недавно его попросили прокомментировать давние антитрамповские пассажи.

"Я ошибался насчет Дональда Трампа. Я не думал, что он станет хорошим президентом. Он был великим президентом, и это одна из причин, почему я усердно работаю, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок", - ответил Вэнс.

В августе ему исполнится 40 лет. Если его номинируют кандидатом, то в случае победы Трампа он станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Возможно, опыта у него действительно немного, но многие выделяют трудовую этику и интеллект.

Тот факт, что он вырос в "ржавом поясе", станет решающим в привлечении избирателей, надеются в Республиканской партии. Близкий к Трампу источник уверен, что Вэнса ждет успех, потому что он верит, во что говорит. Демократы тоже чувствуют угрозу. Бывший PR-директор Камалы Харрис называет его "невероятным спорщиком", которому по силам справиться с действующим вице-президентом на дебатах, которые пройдут позднее этим летом.

Что может помешать Вэнсу? По мнению экспертов, его ошибка в том, что он носит бороду. "У Джей Ди борода. А Трамп - чисто выбритый парень, которому не нравятся волосы на лице", - отметило одно из доверенных лиц Трампа.

Недавно у Трампа спросили, стоит ли верить сообщениям о том, что он может отказать кандидату только из-за бороды.

"Я никогда такого не слышал", - ответил он и добавил, что Вэнс похож на молодого Авраама Линкольна.

Что известно о его отношении к Украине

Джей Ди Вэнса сложно назвать сторонником Украины. Он выступает против военной и финансовой помощи, причем довольно последовательно.

В прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить "неограниченную помощь". И пригрозил блокировать следующие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023-го Вэнс потребовал от Белого дома признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.

"У нас продовольственный кризис… у нас есть энергетический кризис… В интересах Америки признать, что Украине придется уступить некоторые территории россиянам, и нам необходимо положить конец войне", - говорил он.

Еще больше о позиции Вэнса можно узнать из его апрельской колонки для NYT. Там он рассуждает на тем, что проблема Украине не в отсутствии единства среди республиканцев, а в простой математике.

Во-первых, по его словам, принятый пакет на свыше 60 млрд долларов - это не разница между победой и поражением. А лишь малая часть того, что понадобится для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Во-вторых, дело не столько в долларах, сколько в нехватке мощностей для производства оружия в необходимых количествах.

Сейчас США способны производить около 360 000 снарядов в год и намерены довести цифру до 1,2 млн к концу 2025-го, но это всего лишь 30% от заявленной потребности в 4 млн. Похожая история с боеприпасами для ЗРК Patriot, подчеркивает сенатор.

Выход он видит исключительно в оборонительной стратегии. По типу той, которая летом 2023-го помогла России сорвать украинское контрнаступление.

"Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить драгоценную военную силу, перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров. Но для этого нужно признать: заявленная цель о возвращении к границам 1991 года - это фантастика", - отметил он.

По его мнению, у администрации Байдена нет реального плана, который позволит украинцам победить. Является ли таковым в его представлении план Трампа "завершить войну за 24 часа", очевидно, тоже нет.

При подготовке материала использовались: публикации американских изданий The New York Times, The Hill, The Guardian и ABC News.