Трамп избрал кандидата в послы США при НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

"Я полностью уверен в способности Мэтью представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание по всему миру", - заявил Трамп.

Он отметил, что Витакер является "сильным воином и верным патриотом, который будет продвигать и защищать интересы США".

Что известно о Витакере

Следует отметить, что ранее Мэтью Витакер никогда не был вовлечен в сферу внешней политики или национальной безопасности, поэтому его политические взгляды неизвестны, говорят представители Демократической партии.

Витакер исполнял обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентства Трампа - тогда он критиковал расследование спецпрокурора о предполагаемом сговоре Трампа с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.

Ранее он также являлся прокурором США в Южном округе Айовы в администрации президента Джорджа Буша.