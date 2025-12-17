Трамп ограничил въезд в США гражданам еще нескольких стран: о ком идет речь

Глава Белого дома Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на въезд в Соединенные Штаты гражданам еще нескольких стран. Такой шаг обоснован рамками безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По новым правилам, полные ограничения на въезд касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Таким образом они дополнили уже действующий список государств, гражданам которых запрещен въезд в США по соображениям национальной безопасности.

Также под полные ограничения попали лица, имеющие проездные документы, выданные Палестинской администрацией.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты должны "проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений", чтобы не допустить въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу для американцев или национальных интересов США.

Это решение является частью более широкой политики администрации президента США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.