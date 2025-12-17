Трамп обмежив в'їзд до США громадянам ще кількох країн: про кого йдеться

Глава Білого дому Дональд Трамп запровадив додаткові обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів громадянам ще кількох країн. Такий крок обґрунтований рамками безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

За новими правилами, повні обмеження на в’їзд стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. У такий спосіб вони доповнили вже чинний список держав, громадянам яких заборонено в’їзд до США з міркувань національної безпеки.

Також під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи, видані Палестинською адміністрацією.

У документі наголошується, що Сполучені Штати повинні “проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень”, аби не допустити в’їзду іноземців, які можуть становити загрозу для американців або національних інтересів США.

Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації президента США щодо посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.