Главная » Новости » В мире

В США определили, каким визам будут давать приоритет: перечень категорий

Пятница 05 декабря 2025 00:59
В США определили, каким визам будут давать приоритет: перечень категорий Фото: инвесторы и гости крупных спортивных событий будут в приоритете для выдачи виз (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Администрация американского лидера Дональда Трампа приказала дипмиссиям США ускорить выдачу виз иностранцам, которые едут на крупные спортивные события или планируют значительные инвестиции. В то же время вводятся новые жесткие критерии для претендентов на H-1B, связанные с онлайн-цензурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В приоритете - инвесторы и спортивные фанаты

Администрация Дональда Трампа поручила посольствам США по всему миру предоставлять приоритет визовым заявкам иностранцев, которые планируют посетить страну с целью инвестирования или участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, Олимпийских играх 2028 года и других крупных спортивных мероприятиях.

Госдепартамент отметил, что заявки от бизнесменов, которые планируют "значительные инвестиции" в США, должны рассматриваться в первую очередь. Такой же приоритет будет действовать для тех, кто хочет приехать "на крупные спортивные события, демонстрирующие американское совершенство".

В то же время все, кто нуждается в визах, должны пройти обязательное собеседование и проверку на потенциальные угрозы нацбезопасности. Из-за этого во многих посольствах и консульствах образовались длинные очереди для желающих получить визы категорий B1/B2.

В прошлом месяце Трамп объявил инициативу FIFA Pass для ускорения назначения собеседований гостям ЧМ-2026. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство отправило более 400 дополнительных консульских офицеров для обработки заявок, и что в 80% стран дату собеседования можно получить в течение 60 дней.

Новые шаги, описанные в нынешних телеграммах, расширяют действие FIFA Pass и касаются не только ЧМ-2026, но и Олимпийских игр и других крупных спортивных событий. Дипмиссиям предписано обеспечить достаточное количество слотов для приема зрителей и других болельщиков, предоставляя их заявкам приоритет над всеми другими B1/B2, кроме тех, которые касаются "американской реиндустриализации".

В приоритет также включены иностранные дипломаты, госслужащие, временные сельскохозяйственные работники, религиозные деятели, медики и студенты учебных заведений, где доля иностранцев не превышает 15%.

Новые правила для высококвалифицированных работников H-1B

Отдельная телеграмма, направленная во вторник, содержит новые критерии для рассмотрения заявок на визы H-1B. Консульских работников призывают "быть настороже" в отношении претендентов, которых могут считать причастными к "цензуре американцев" в соцсетях - в рамках европейских и других глобальных политик модерации контента.

Визы H-1B позволяют американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных специалистов. Трамп ранее заявлял о намерении ввести ежегодный сбор в 100 000 долларов для таких виз.

Госдеп уточнил, что доказательствами возможной причастности могут быть:

  • участие в глобальных политиках модерации, которые противоречат принципам свободы слова;
  • выполнение цензурных требований иностранных правительств;
  • передача частных данных американских граждан в рамках модерации.

Такие факты могут быть обнаружены в резюме, в предыдущих местах работы, соцсетях или публичных высказываниях заявителя.

В документе отмечается, что все заявители подпадают под эти критерии, но владельцы или претенденты на H-1B должны проходить самую тщательную проверку, поскольку многие из них работают в технологической сфере, включая соцсети или финансовые компании, причастные к ограничению свободы выражения.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что у Трампа разработала новые правила выдачи виз США для иностранцев. Теперь отказ могут получить люди с онкологией, ожирением и различными хроническими заболеваниями.

Еще мы писали, что с 2026 года за каждую неимиграционную визу США начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов. Общая стоимость получения туристической визы может существенно подорожать.

Кроме того, в США проверят миллионы виз иностранцев. Нарушителей депортируют из страны.

Соединенные Штаты Америки
Новости
