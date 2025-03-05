Китайское посольство сделало заявление после повышения пошлин со стороны США
США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 20%. Китайское посольство в США заявило, что готово бороться до конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Китайское посольство в США сделало резкое заявление после повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон решил увеличить тарифы на импорт с 10% до 20%, что вызвало жесткую реакцию Пекина.
"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - говорится в официальном сообщении посольства КНР в соцсетях.
Заявление было опубликовано в момент, когда Дональд Трамп завершал свою речь по экономической политике. Оно стало ответом экономического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира.
Повышение пошлин
Напомним, что новые 25%-ные пошлины, введенные Трампом на товары из Мексики и Канады, а также повышение пошлин на китайские товары до 20%, вступили в силу 4 марта.
В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ных пошлин на американские товары общей стоимостью 30 млрд канадских долларов. Они будут оставаться в силе, пока Вашингтон не отменит собственные ограничения против Канады.
Эта сумма является частью более широкой ответной меры, охватывающей импорт из США на 155 млрд канадских долларов. Остальные 125 млрд будут обложены пошлинами после 21-дневной консультации.
Китай также объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин в размере 10-15% на отдельные американские товары.