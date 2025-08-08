ua en ru
Трамп обсуждал возможность встречи с Путиным в Ватикане, - Sky News

Пятница 08 августа 2025 17:03
UA EN RU
Трамп обсуждал возможность встречи с Путиным в Ватикане, - Sky News Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьером Италии Джорджей Мелони. Они обсудили возможность встречи американского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в Ватикане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным источников издания в итальянском правительстве, Трамп и Мелони разговаривали вчера, 7 августа.

Собеседники Sky News уточнили, что если лидеры США и России действительно встретятся в Риме, то это произойдет в Ватикане.

"Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет проходить подлинный дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс", - подчеркнул в комментарии журналистам представитель МИД Италии.

Ордер на арест Путина

Стоит заметить, что Италия может быть "проблемным" местом встречи с Трампом для Путина, поскольку страна обязана выполнить ордер на арест российского диктатора, который выдал Международный уголовный суд в 2023 году.

МУС выдал ордер на арест Путина, поскольку он подозревается в причастности к незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.

К слову, только вчера, 7 августа, Путин допускал, что он может встретиться с Трампом в ОАЭ. При этом никакой информации о встречи в Ватикане не было.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков в свою очередь заявлял, что место для встречи Путина с Трампом уже якобы определено.

