Трамп обговорював можливість зустрічі з Путіним у Ватикані, - Sky News

П'ятниця 08 серпня 2025 17:03
UA EN RU
Трамп обговорював можливість зустрічі з Путіним у Ватикані, - Sky News Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили можливість зустрічі американського лідера з головою Кремля Володимиром Путіним у Ватикані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.



За даними джерел видання в італійському уряді, Трамп і Мелоні розмовляли вчора, 7 серпня.

Співрозмовники Sky News уточнили, що якщо лідери США і Росії справді зустрінуться в Римі, то це відбудеться у Ватикані.

"Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес", - підкреслив у коментарі журналістам представник МЗС Італії.

Ордер на арешт Путіна

Варто зауважити, що Італія може бути "проблемним" місцем зустрічі з Трампом для Путіна, оскільки країна зобов'язана виконати ордер на арешт російського диктатора, який видав Міжнародний кримінальний суд 2023 року.

МКС видав ордер на арешт Путіна, оскільки його підозрюють у причетності до незаконної депортації дітей і незаконного переміщення людей з території України до Російської Федерації.

До речі, тільки вчора, 7 серпня, Путін допускав, що він може зустрітися з Трампом в ОАЕ. При цьому жодної інформації про зустріч у Ватикані не було.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков зі свого боку заявляв, що місце для зустрічі Путіна з Трампом уже нібито визначено.

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Італія Ватикан Дональд Трамп
