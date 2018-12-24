Трамп обмірковував виведення військ з Сирії 2 роки

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мік Малвені заявив, що рішення Трампа не стало сюрпризом ні для кого

Директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені повідомив, що президент США Дональд Трамп працював над можливістю виведення американських військ з Сирії протягом двох років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Малвені Fox News.

Так, відомо про виведення солдатів, за його словами, "стало завдяки витоку з Міноборони на цьому тижні".

За його словами, про бажання "піти з Сирії" Трамп говорив ще після закінчення своєї президентської кампанії. Він зазначив, що глава держави має право мати міністра оборони, який прихильний до цієї мети".

"Не можна сказати, що це сталося, як грім серед ясного неба, президент працював над цим два роки. Але знову ж поспішним таке рішення не назвеш. Президент чітко говорив, що він збирається робити ", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп 19 грудня оголосив про рішення вивести 2 тис. американських військовослужбовців з Сирії у не менш ніж в 100-денний строк. Він пояснив це військовим розгромом основної частини угруповання ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії.