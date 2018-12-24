Трамп обдумывал выведение войск из Сирии 2 года

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мик Малвэни заявил, что решение Трампа не стало сюрпризом ни для кого

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни сообщил, что президент США Дональд Трамп работал над возможностью вывода американских войск из Сирии в течение двух лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Малвэни Fox News.

Так, известно о выводе солдат, по его словам, "стало благодаря утечке из Минобороны на этой неделе".

По его словам, о желании "уйти из Сирии" Трамп говорил еще после окончания своей президентской кампании. Он отметил, что глава государства "имеет право иметь министра обороны, который привержен этой же цели".

"Нельзя сказать, что это произошло как гром среди ясного неба, президент работал над этим два года. Но опять же скоропалительным такое решение не назовешь. Президент четко говорил, что он собирается делать ", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в не менее чем 100-дневный срок. Он объяснил это военным разгромом основной части группировки ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось , что президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.