Трамп недоволен диалогом с Ираном: "Войны не хочу, но ядерного оружия не будет"

Позиция Белого дома

Президент США подчеркнул, что не является сторонником силового сценария, однако рассматривает его как крайнюю меру из-за позиции Тегерана.

По словам Трампа, иранская сторона отказывается дать четкие гарантии полного отказа от разработки ядерного оружия.

"Я не хочу применять силу, но иногда приходится... Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Не при моем руководстве", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что хотя решение об ударе еще не принято, Вашингтон все еще стремится заключить новое соглашение уже сейчас.

Дипломатические усилия и смена режима

Несмотря на жесткую риторику, США продолжают искать дипломатические пути через посредников. В частности, ожидается встреча вице-президента Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Омана.

В то же время Трамп не исключил, что ситуация может привести к падению действующей власти в Тегеране.

"В Иране может произойти смена режима, а может и нет", - отметил он, добавив, что такое развитие событий могло бы быть положительным.