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Трамп неожиданно поменял руководителя аппарата Белого дома

21:52 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Трамп неожиданно поменял руководителя аппарата Белого дома Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В США произошли большие изменения в администрации президента. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс потеряла свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента СЩА Дональда Трампа, передает Rapid Response 47 в Х и экс-руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в Х.

Миллер заменил Уайлс

Трамп заявил, что Стивен Миллер заменит Сьюзи Уайлс в должности руководителя аппарата Белого дома. Раньше Миллер работал ее заместителем.

Миллер вступит в должность с понедельника, 9 ноября, сообщил Трамп, назвав своего давнего помощника "одним из моих доверенных советников".

Уайлз, "выполнившая выдающуюся работу, перейдет к Политической операции Трампа" , - уточнил президент.

Позже Сьюзи Уайлс написала в Х, что сегодня ее последний день в должности руководительницы аппарата Белого дома.

"Служение президенту Трампа в Белом доме было честью всей жизни", – говорит она. Хотя моя роль может изменяться, моя приверженность президенту и миссии никогда не изменится", - отметила она.

Официальная учетная запись X Политической операции Трампа опубликовала черно-белую фотографию Миллера с подписью "Время Миллера".

Кто такой Миллер

Стивен Миллер - старший советник президента США Дональда Трампа по вопросам политики.

Раньше он был:

  • директором по коммуникациям тогдашнего сенатора от штата Алабама Джеффа Сешнса,
  • работал пресс-секретарем членов Палаты представителей США Мишель Бакмэн и Джона Шадегга.

Ранее РБК-Украина писало, что в мае 2025 года Трамп уволил высокопоставленного чиновника Бюро по авторским правам Соединенных Штатов.

Освобождение Ширы Перлмуттер произошло через два дня после того, как Трамп уволил главу Библиотеки Конгресса США - Карлу Гейдену, которая осуществляла надзор за бюро по авторским правам.

Кроме того, Трамп уволил нескольких высокопоставленных должностных лиц в Совете национальной безопасности по совету политической инфлюэнсерши Лоры Лумер.

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