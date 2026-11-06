Трамп неожиданно поменял руководителя аппарата Белого дома

В США произошли большие изменения в администрации президента. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс потеряла свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента СЩА Дональда Трампа, передает Rapid Response 47 в Х и экс-руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в Х.

Миллер заменил Уайлс

Трамп заявил, что Стивен Миллер заменит Сьюзи Уайлс в должности руководителя аппарата Белого дома. Раньше Миллер работал ее заместителем.

Миллер вступит в должность с понедельника, 9 ноября, сообщил Трамп, назвав своего давнего помощника "одним из моих доверенных советников".

Уайлз, "выполнившая выдающуюся работу, перейдет к Политической операции Трампа" , - уточнил президент.

Позже Сьюзи Уайлс написала в Х, что сегодня ее последний день в должности руководительницы аппарата Белого дома.

"Служение президенту Трампа в Белом доме было честью всей жизни", – говорит она. Хотя моя роль может изменяться, моя приверженность президенту и миссии никогда не изменится", - отметила она.

Официальная учетная запись X Политической операции Трампа опубликовала черно-белую фотографию Миллера с подписью "Время Миллера".

Кто такой Миллер

Стивен Миллер - старший советник президента США Дональда Трампа по вопросам политики.

Раньше он был: