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Трамп неочікувано поміняв керівника апарату Білого дому

21:52 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Трамп неочікувано поміняв керівника апарату Білого дому Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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У США відбулися великі зміни в адміністрації президента. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз втратила свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента СЩА Дональда Трампа, передає Rapid Response 47 в Х та екскерівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в Х.

Міллер замінив Вайлз

Трамп заявив, що Стівен Міллер замінить Сьюзі Вайлз на посаді керівника апарату Білого дому. Раніше Міллер працював її заступником.

Міллер заступить на посаду з понеділка, 9 листопада, повідомив Трамп, назвавши свого давнього помічника "одним з моїх найдовіреніших радників".

Вайлз, "яка виконала видатну роботу, перейде до Політичної операції Трампа", - уточнив президент.

Пізніше Сьюзі Вайлз написала в Х, що сьогодні її останній день на посаді керівниці апарату Білого дому.

"Служіння президенту Трампу в Білому домі було честю всього життя", - каже вона. Хоча моя роль може змінюватися, моя відданість президенту та місії ніколи не зміниться", - зазначила вона.

Офіційний обліковий запис X Політичної операції Трампа опублікував чорно-білу фотографію Міллера з підписом "Час Міллера".

Хто такий Міллер

Стівен Міллер - старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики.

Раніше він був:

  • директором з комунікацій тодішнього сенатора від штату Алабама Джеффа Сешнса,
  • працював прес-секретарем членів Палати представників США Мішель Бакмен і Джона Шадегга.

Раніше РБК-Україна писало, що у травні 2025 року Трамп звільнив високопоставленого чиновника Бюро з авторських прав Сполучених Штатів.

Звільнення Шири Перлмуттер відбулося через два дні після того, як Трамп звільнив главу Бібліотеки Конгресу США - Карлу Гейден, яка здійснювала нагляд за бюро з авторських прав.

Крім того, Трамп звільнив кількох високопосадовців Ради національної безпеки за порадою політичної інфлюенсерки Лори Лумер.

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