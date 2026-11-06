Трамп неочікувано поміняв керівника апарату Білого дому
У США відбулися великі зміни в адміністрації президента. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз втратила свою посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента СЩА Дональда Трампа, передає Rapid Response 47 в Х та екскерівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в Х.
Міллер замінив Вайлз
Трамп заявив, що Стівен Міллер замінить Сьюзі Вайлз на посаді керівника апарату Білого дому. Раніше Міллер працював її заступником.
Міллер заступить на посаду з понеділка, 9 листопада, повідомив Трамп, назвавши свого давнього помічника "одним з моїх найдовіреніших радників".
Вайлз, "яка виконала видатну роботу, перейде до Політичної операції Трампа", - уточнив президент.
Пізніше Сьюзі Вайлз написала в Х, що сьогодні її останній день на посаді керівниці апарату Білого дому.
"Служіння президенту Трампу в Білому домі було честю всього життя", - каже вона. Хоча моя роль може змінюватися, моя відданість президенту та місії ніколи не зміниться", - зазначила вона.
It’s Miller time. pic.twitter.com/hXIuflFZ9Y— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 6, 2026
Офіційний обліковий запис X Політичної операції Трампа опублікував чорно-білу фотографію Міллера з підписом "Час Міллера".
Хто такий Міллер
Стівен Міллер - старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики.
Раніше він був:
- директором з комунікацій тодішнього сенатора від штату Алабама Джеффа Сешнса,
- працював прес-секретарем членів Палати представників США Мішель Бакмен і Джона Шадегга.
Раніше РБК-Україна писало, що у травні 2025 року Трамп звільнив високопоставленого чиновника Бюро з авторських прав Сполучених Штатів.
Звільнення Шири Перлмуттер відбулося через два дні після того, як Трамп звільнив главу Бібліотеки Конгресу США - Карлу Гейден, яка здійснювала нагляд за бюро з авторських прав.
Крім того, Трамп звільнив кількох високопосадовців Ради національної безпеки за порадою політичної інфлюенсерки Лори Лумер.