RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп назвал встречу с Путиным подготовительной, на неудачу дает 25%

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске подготовить саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит СNN.

По его словам, саммит на Аляске фактически подготавливает трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключена сделка". 

"Будут уступки в отношении границ, земель и т. д. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча (на Аляске - ред.) является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - считает Трамп. 

Саммит на Аляске

Напомним, встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пройдет 15 августа.

Трамп рассказал, что в ходе встречи он планирует обсуждать с главой Кремля возможность перемирия с Украиной.

Также американский лидер заверял, что если встреча пройдет успешно, он хочет немедленно организовать трехсторонний саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом сам глава украинского государства заявлял, что Трамп предложил ему созвониться после встречи с Путиным и согласовать совместные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампАляскаВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине