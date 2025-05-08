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Трамп назвал Уиткоффа "настоящим профессионалом" в переговорах между Украиной и Россией

Украина, Четверг 08 мая 2025 19:14
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Трамп назвал Уиткоффа "настоящим профессионалом" в переговорах между Украиной и Россией Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил работу спецпосланника США Стива Уиткоффа по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Уиткофф постоянно говорит туда-сюда. Он настоящий профессионал. У него отличные отношения с обеими странами, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы", - заявил Трамп.

Роль Уиткоффа в достижении мира в Украине

Напомним, что Стив Уиткофф представляет США на переговорах по завершению войны в Украине и напрямую общается с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

РБК-Украина в своем материале подробно рассказало, кто такой Уиткофф и какова его роль в вопросе завершения войны в Украине.

Заметим, что в прошлом месяце спецпосланник США совершил визит в Москву, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил главе Белого дома Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

В том же числе, во время поездки, спецпосланник встретился и с Путиным. Подробнее о его визите в Россию - в материале РБК-Украина.

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