Трамп назвал победой КНР отклонение судом запрета гражданства по праву рождения

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда, отклонившего его попытку ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения. Он заявил, что это решение является "большой победой Китая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, решение суда якобы будет способствовать так называемому "родовом туризму", когда иностранцы приезжают в США, чтобы их дети автоматически получили американское гражданство.

"Приветствую президента Си. Великая победа для Китая", – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что каждый год в США прибывают тысячи людей из Китая и других стран, чтобы родить детей на американской территории. По его мнению, это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и противоречит интересам Соединенных Штатов.

Напомним, что накануне Верховный суд США большинством голосов отклонил попытку администрации Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению.

Суд пришел к выводу, что соответствующий указ президента противоречит 14-й поправке к Конституции США, гарантирующей гражданство практически всем людям, рожденным на территории страны.

Ограничение гражданства по праву рождения являлось одним из ключевых элементов миграционной политики Трампа. Соответствующий указ он подписал по возвращении в Белый дом, однако документ сразу обжаловали в судах. Окончательную точку по этому делу поставил Верховный суд, признавший такие ограничения неконституционными.