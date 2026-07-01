Трамп назвав перемогою КНР відхилення судом заборони громадянства за правом народження

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Верховного суду, який відхилив його спробу обмежити надання американського громадянства за правом народження. Він заявив, що це рішення є "великою перемогою Китаю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

За словами Трампа, рішення суду нібито сприятиме так званому "пологовому туризму", коли іноземці приїжджають до США, щоб їхні діти автоматично отримали американське громадянство.

"Вітаю президента Сі. Велика перемога для Китаю", – написав американський лідер у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також заявив, що щороку до США прибувають тисячі людей із Китаю та інших країн, щоб народити дітей на американській території. На його думку, це створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я та суперечить інтересам Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США більшістю голосів відхилив спробу адміністрації Дональда Трампа обмежити право на громадянство за народженням.

Суд дійшов висновку, що відповідний указ президента суперечить 14-й поправці до Конституції США, яка гарантує громадянство практично всім людям, народженим на території країни.

Обмеження громадянства за правом народження було одним із ключових елементів міграційної політики Трампа. Відповідний указ він підписав після повернення до Білого дому, однак документ одразу оскаржили в судах. Остаточну крапку в цій справі поставив Верховний суд, який визнав такі обмеження неконституційними.