ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп запаниковал из-за решения Китая о пошлинах

Пятница 04 апреля 2025 17:30
UA EN RU
Трамп запаниковал из-за решения Китая о пошлинах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Решение Китая ввести 34% пошлины на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам является "неправильным".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Китай сыграл неправильно, они запаниковали - единственное, чего они не могут себе позволить", - отметил Трамп.

Тарифы Трампа и ответ Китая

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.

В случае с Китаем, президент США объявил, что страна будет обложена 34% пошлинами в дополнение к предыдущим 20%.

В свою очередь Министерство торговли Китая призвало немедленно отменить пошлины и пригрозило "контрмерами".

Сегодня стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США