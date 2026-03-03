RU

Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что худшим сценарием для Ирана был бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим.

"Я думаю, худшим сценарием было бы, если бы мы это сделали, а потом к власти пришел человек, который был бы таким же плохим, как и предыдущий... Это могло бы произойти", - сказал американский президент.

Он отметил, что США хотели бы видеть "кого-то, кто вернет страну народу". Кроме того, Трамп предостерег иранцев от выхода на улицы во время бомбардировок.

На вопрос о Резе Пахлави, сыне покойного бывшего иранского шаха, который находится в изгнании, президент США ответил, что тот кажется приятным человеком. В то же время он заявил, что кто-то, кто сейчас живет в Иране, вероятно, был бы более подходящим кандидатом на руководство страной.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.

Отметим, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи ликвидировали в течение первых 24 часов совместной американо-израильской операции Epic Fury, начатой в феврале 2026 года.

Согласно данным Financial Times, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала результатом многолетней разведывательной операции спецслужб Израиля, ключевым элементом которой стал полный контроль над сетью дорожных камер Тегерана.

