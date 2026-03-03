Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

"Я думаю, худшим сценарием было бы, если бы мы это сделали, а потом к власти пришел человек, который был бы таким же плохим, как и предыдущий... Это могло бы произойти", - сказал американский президент.

Он отметил, что США хотели бы видеть "кого-то, кто вернет страну народу". Кроме того, Трамп предостерег иранцев от выхода на улицы во время бомбардировок.

На вопрос о Резе Пахлави, сыне покойного бывшего иранского шаха, который находится в изгнании, президент США ответил, что тот кажется приятным человеком. В то же время он заявил, что кто-то, кто сейчас живет в Иране, вероятно, был бы более подходящим кандидатом на руководство страной.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.