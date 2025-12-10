Трамп назвал страну с самой прочной границей в мире

Президент США Дональд Трамп считает, что американская граница является одной из самых прочных в мире, однако все же уступает укреплениям Северной Кореи.

Об этом Трамп сказал во время своего выступления, сообщает РБК-Украина .

По словам президента США, граница КНДР является "еще самой прочной" и имеет семь рядов проволоки под высоким напряжением.

Он утверждает, что каждый из этих барьеров якобы находится под током около миллиона вольт, а преодоление даже одного слоя может быть смертельно опасным.

"Мы имеем одну из самых прочных границ в мире. Но есть страна, чья граница, пожалуй, еще более прочная - это Северная Корея. Там граница укреплена семью рядами проволоки, и каждый из них находится под напряжением около миллиона вольт. Если перерезать один - до второго можно просто не дожить. А преодолеть два - уже почти рекорд", - сказал Трамп.