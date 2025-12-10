ua en ru
Трамп назвав країну з найміцнішим кордоном у світі

Середа 10 грудня 2025 08:50
Трамп назвав країну з найміцнішим кордоном у світі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп вважає, що американський кордон є одним із найміцніших у світі, однак усе ж поступається укріпленням Північної Кореї.

Про це Трамп сказав під час свого виступу, повідомляє РБК-Україна.

За словами президента США, кордон КНДР є "ще найміцнішим" і має сім рядів дроту під високою напругою.

Він стверджує, що кожен із цих бар’єрів нібито перебуває під струмом близько мільйона вольт, а подолання навіть одного шару може бути смертельно небезпечним.

"Ми маємо один з найміцніших кордонів у світі. Але є країна, чий кордон, мабуть, ще найміцніший - це Північна Корея. Там межа укріплена сімома рядами дроту, і кожен з них перебуває під напругою близько мільйона вольт. Якщо перерізати один - до другого можна просто не дожити. А подолати два - вже майже рекорд", - сказав Трамп.

Відносини між США та КНДР

Відносини між США та Північною Кореєю завжди були напруженими через ядерну програму КНДР, запроваджені проти неї санкції та глибокі політичні розбіжності.

Вашингтон неодноразово закликав Пхеньян зупинити ядерні випробування, однак переговори між сторонами періодично зривалися та переходили у фазу застою.

Вперше Трамп та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі.

Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, але ці переговори були перервані, оскільки сторони не зуміли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.

У червні 2019 року Трамп став першим президентом США, який ступив на територію КНДР після запрошення Кім Чен Ина. Американський лідер також пропонував главі Північної Кореї відвідати Вашингтон.

Після початку другого президентського терміну Трамп заявив про намір відновити діалог із Кім Чен Ином та повернутися до спроб нормалізації відносин.

