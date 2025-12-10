Трамп назвав країну з найміцнішим кордоном у світі

Президент США Дональд Трамп вважає, що американський кордон є одним із найміцніших у світі, однак усе ж поступається укріпленням Північної Кореї.

Про це Трамп сказав під час свого виступу, повідомляє РБК-Україна .

За словами президента США, кордон КНДР є "ще найміцнішим" і має сім рядів дроту під високою напругою.

Він стверджує, що кожен із цих бар’єрів нібито перебуває під струмом близько мільйона вольт, а подолання навіть одного шару може бути смертельно небезпечним.

"Ми маємо один з найміцніших кордонів у світі. Але є країна, чий кордон, мабуть, ще найміцніший - це Північна Корея. Там межа укріплена сімома рядами дроту, і кожен з них перебуває під напругою близько мільйона вольт. Якщо перерізати один - до другого можна просто не дожити. А подолати два - вже майже рекорд", - сказав Трамп.