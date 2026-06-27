Трамп скептически относится к Путину и допускал возможность отказа от "Анкориджа", - Axios

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 говорил об усилении давления на Россию и даже допустил, что может отказаться от договоренностей на Аляске (речь об Анкоридже).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам двух чиновников, которые были на G7 на прошлой неделе, Трамп во время саммита выразил недовольство диктатором РФ Владимиром Путиным и даже дал понять, что может отказаться от "анкориджских договоренностей".

Как пишет Axios, согласно этим договоренностям США приняли требования России о том, что в рамках людей сделки РФ будет контролировать Донбасс.

Что же касается заседания G7, то один из чиновников сказал, что в Европе есть сомнения, что американский лидер действительно что-то предпримет для давления на РФ.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет", - сообщил чиновник.

Отметим, что Трамп на G7 встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, но перед этим говорил с Путиным, а уже после саммита заявлял, что Украина сейчас "довольно хорошо справляется" с войной.