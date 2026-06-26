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Трамп вернулся к тарифному шантажу стран Европы

22:03 26.06.2026 Пт
1 мин
Что случиться с торговыми соглашениями стран, которые не послушают Трампа?
aimg Валерия Абабина
Трамп вернулся к тарифному шантажу стран Европы Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Любая страна, введшая цифровой налог на американские компании, немедленно столкнётся с 100% тарифом на все товары, экспортируемые в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в сети Truth Social.

По словам Трампа, многие европейские страны обсуждают введение такого налога, а некоторые из них близки к его фактическому введению.

100% пошлина будет введена немедленно и заменит любые торговые соглашения с такой страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Угроза касается также стран, которые продолжат обсуждение подобных мер.

Напомним, в апреле 2025 года Франция и Германия обсуждали введение цифрового налога на американские компании в ответ на тарифную политику Трампа.

Тогда представитель французского правительства заявил, что Еврокомиссия может ввести такой налог до конца апреля, однако этого не произошло.

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