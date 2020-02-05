Трамп назвав владу Ірану надто дурною, щоб просити США про допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська влада або занадто горда, або дурна, щоб просити Вашингтон допомогти з відновленням економіки. Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу про стан в країні.

Трамп зазначив, що через жорсткі американські санкції економіка Ірану знаходиться в дуже поганому становищі.

"Через наші жорсткісанкцій іранська економіка серйозно ослабла. Ми можемо допомогти їм поліпшити її за короткий проміжок часу, але, можливо, вони занадто горді або занадто дурні, щоб просити про це. Ми тут. Подивимося, яку дорогу вони виберуть. Це повністю залежить від них", - сказав він.

Президент США закликав Тегеран відмовитися від прагнень до ядерної зброї.

"Іранський режим має відмовитися від спроб отримання ядерної зброї, припинити розповсюдження терору, смерті і руйнувань, а також почати працювати на благо власного народу", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

Згодом Франція, Німеччина і Великобританія запустили механізм вирішення спорів у рамках ядерного угоди з Іраном. Запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні ядерного угоди. При цьому в спільній заяві європейських країн говорять, що вони не приєднуються до кампанії з надання максимального тиску на Іран.