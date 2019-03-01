Трамп назвав відносини з Кім Чен Ином "дуже хорошими"

Трамп заявив, що провів з лідером КНДР змістовні переговори

Президент США Дональд Трамп по возвращению из Вьетнама назвал отношения Северной Кореи и США очень хорошими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

"Здорово вернуться из Вьетнама, удивительное место. У нас были очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном - мы знаем, чего они хотят, и они знают, что у нас должно быть. Отношения очень хорошие, посмотрим, что получится", - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходила 27-28 февраля 2019 года в Ханое. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров во Вьетнаме не достигли соглашения о денуклеаризации, как это планировалось ранее.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявил, что США упустили возможность заключить ядерную сделку с КНДР на встрече. По мнению МИД Северной Кореи, такая возможность вряд ли представится еще раз.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.