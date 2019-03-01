У КНДР заявили, що США втратили шанс укласти угоду

На думку МЗС Північної Кореї, така можливість навряд чи випаде знову
Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що США втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР на зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
На думку МЗС Північної Кореї, така можливість навряд чи випаде ще раз.
"Вашингтон втратив можливість, яка може більше не з'явитися", - заявив Чхве Сон Хуей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином проходила 27-28 лютого 2019 року в Ханої.
Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин в ході переговорів у В'єтнамі не досягли угоди про денуклеаризацію, як це планувалося раніше.
РБК-Україна писало, що перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася 12 червня 2018 року в Сінгапурі.
За підсумками першої зустрічі лідерів США і КНДР було підписано угоду, яка, зокрема, регламентує розвиток відносин між країнами на основі бажання народів двох країн миру і процвітання.