Трамп назвав місце проведення наступного саміту G7

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Саміт пройде в резиденції Трампа Кемп-Девід

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступний саміт "великої сімки" (G7) в 2020 році повинен пройти в його резиденції Кемп-Девід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, резиденція Кемп-Девід, яка розташована недалеко від столиці США Вашингтона, буде зручна для доступу медіа. Він додав, що це місце, "що подобається людям".

"Я думаю, що це було більш-менш відомо, що ми зробимо це в Кемп-Девіді", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвени заявляв, що в 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Майамі.

Саміт за участю лідерів Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії пройде 10-12 червня 2020 року.

Незабаром Трамп з-за критики в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі в Майамі