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Радниця Трампа із саміту G7 йде у відставку

Новини » Політика    23.10.2019 - 02:43
Радниця Трампа із саміту G7 йде у відставку
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Келлі Енн Шоу також була радником Трампа з питань зовнішньої торгівлі

Радник президента Сполучених Штатів з питань зовнішньої торгівлі та саміту "Великої сімки" (G7), який відбдеться у США, Келлі Енн Шоу в п'ятницю, 25 жовтня, має намір залишити Білий дім. Про це повідомили джерела в адміністрації президента США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причини звільнення Шоу з команди Трампа не відомі.

"Мені здалося, що настав час для мене... Я готова до своєї наступної, нової пригоди", - прокоментувала свою відставку Шоу.

Вона зазначила, що пропрацювала в федеральному уряді 10 років, тоді як планувала залишитися тільки на три роки.

Як уточнює агентство, Шоу входила також до команди, яка консультувала президента під час торгових переговорів із Китаєм.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп через критику в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі в Майамі. Наразі розглядається можливість проведення саміту в президентській резиденції Кемп-Девід. Зі слів Трампа, він намагався зробити саміт безкоштовним для бюджету США, але "ворожі медіа та їхні партнери-демократи збожеволіли".

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Новини України G7Білий дімДональд Трамп
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