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Наступний саміт G7 проведуть на курорті поблизу Маямі, який належить Трампу

Новини » Політика    17.10.2019 - 20:52
Наступний саміт G7 проведуть на курорті поблизу Маямі, який належить Трампу
Фото: Trump National Doral (Wilfredo Lee / AP)

Мова йде про курорт для гри в гольф Trump National Doral

В 2020 році президент США Дональд Трамп проведе саміт "Великої сімки" на своєму курорті для гри в гольф Trump National Doral поблизу Маямі. Про це повідомив в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені, передає NBC news.

Повідомляється, що саміт за участю лідерів Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії пройде 10-12 червня 2020 року.

Під час своєї участі в саміті G7 у Франції Трамп рекламував велику територію курорту і його близькість до аеропорту Майамі, хоча і говорив, що не отримає прямої вигоди від проведення там саміту.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки".

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Сполучені Штати будуть працювати над поверненням Росії в G7. На питання, чи згоден Помпео з заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію слід запросити назад на саміт G7 в наступному році, він відповів, що США "повинні це робити".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиG7Дональд Трамп
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