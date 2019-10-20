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Трамп відмовився від проведення саміту G7 в своєму гольф-клубі

Новини » Політика    20.10.2019 - 11:54
Трамп відмовився від проведення саміту G7 в своєму гольф-клубі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп знову звинуватив ЗМІ і демократів у ворожості

Президент США Дональд Трамп через критику в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 в своєму гольф-клубі в Майамі. Про це він повідомив в своєму Twitter.

За його словами, Вашингтон відмовляється від ідеї проведення саміту G7 в гольф-клубі Trump National Doral Miami.

"Ми більше не будемо розглядати Trump National Doral як місце для проведення G7 в 2020 році. Ми почнемо шукати інше місце", - зазначив Трамп.

Він додав, що на даний момент розглядається можливість проведення саміту в президентській резиденції Кемп-Девід. Він також заявив, що нібито намагався зробити саміт безкоштовним для бюджету США, але "ворожі медіа та їх партнери-демократи зійшли з розуму".

Трамп відмовився від проведення саміту G7 в своєму гольф-клубі

Нагадаємо, раніше в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені заявляв, що в 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Майамі.

Саміт за участю лідерів Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії пройде 10-12 червня 2020 року.

Відзначимо, на минулому саміті у Франції Трамп посварився з іншими світовими лідерами, наполягаючи на поверненні Росії в G7.

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Новини України СамітG7Дональд Трамп
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