Трамп назвав лицемірами тих, хто критикуює його за м'якість з Путіним

Новини Політика 21.07.2018 - 07:02
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп вважає, що ЗМІ повинні були назвати його поведінку з Путіним дипломатією

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників засобів масової інформації у лицемірстві. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Так, Трамп обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп у свою чергу вважає, що вів себе дипломатично.

"Мене жорстоко розкритикували фейкові засоби масової інформації за те, що я був дуже хорошим щодо президента Путіна. У колишні часи вони назвали б це дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, я б піддався критиці за те, що був занадто жорстким. Пам'ятаєте, коли вони говорили, що я занадто жорстокий з Кім Чен Ином? Лицеміри! ", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 липня в ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрито.

Також в рамках зустрічі Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, президент України Петро Порошенко припускав, що в ході зустрічі президенти США і РФ обговорять питання звільнення українських політв'язнів. Разом з тим, ні Трамп, ні Путін не згадали про це питання в ході своїх виступів.

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Теги:  Володимир Путін,  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  встреча,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС