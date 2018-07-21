Трамп назвав лицемірами тих, хто критикуює його за м'якість з Путіним

Трамп вважає, що ЗМІ повинні були назвати його поведінку з Путіним дипломатією

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників засобів масової інформації у лицемірстві. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Так, Трамп обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп у свою чергу вважає, що вів себе дипломатично.

"Мене жорстоко розкритикували фейкові засоби масової інформації за те, що я був дуже хорошим щодо президента Путіна. У колишні часи вони назвали б це дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, я б піддався критиці за те, що був занадто жорстким. Пам'ятаєте, коли вони говорили, що я занадто жорстокий з Кім Чен Ином? Лицеміри! ", - написав він.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they call it would Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 липня в ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрито.

Також в рамках зустрічі Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, президент України Петро Порошенко припускав, що в ході зустрічі президенти США і РФ обговорять питання звільнення українських політв'язнів. Разом з тим, ні Трамп, ні Путін не згадали про це питання в ході своїх виступів.