Путін: ми провели референдум, для РФ питання Криму закрите

У свою чергу, Трамп заявив про незаконність "приєднання" Криму до Російської Федерації

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що для Росії питання Криму закрите. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає кореспондент РБК-Україна.

"У Трампа позиція по Криму відома. Він її дотримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша позиція. Ми вважаємо, що ми провели референдум у відповідності з міжнародним правом, із статутом ООН. Для Російської Федерації це питання закрите", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках зустрічі Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, президент України Петро Порошенко припускав, що в ході зустрічі президенти США і РФ обговорять питання звільнення українських політв'язнів. Разом з тим, ні Трамп, ні Путін не згадали про це питання в ході своїх виступів.

Відзначимо, виступаючи на саміті НАТО в Брюсселі, Трамп заявляв, що анексію Криму допустив на той момент президент США Барак Обама.

"Я б не допустив цього (анексії Криму, - ред.), якщо б був на посаді (президента США, - ред.)", - заявив Трамп.