Трамп назвав Крим російським, - BuzzFeed

Така заява Трампа щодо Криму прозвучала під час вечері з лідерами G7

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі із лідерами країн "Великої сімки" (G7), що Крим є російським, оскільки "усі, хто живе на півострові, розмовляють російською". Про це повідомили джерела у дипломатичних колах, пише BuzzFeed News.

Джерела повідомили, що заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту у Канаді ще минулої п’ятниці, 8 червня.

Видання зазначає, що два джерела у дипломатичних колах повідомили це на умовах анонімності.

Зазначається, наразі достеменно не відомо - чи це було сказано Трампом як жарт, чи вже ж дане висловлювання має стати сигналом щодо зміни у нинішній зовнішній політиці президента США.

У Білому домі інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, нещодавно депутати з Норвегії висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.