Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп назвав Крим російським, - BuzzFeed

НовиниПолітика    14.06.2018 - 19:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Така заява Трампа щодо Криму прозвучала під час вечері з лідерами G7

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі із лідерами країн "Великої сімки" (G7), що Крим є російським, оскільки "усі, хто живе на півострові, розмовляють російською". Про це повідомили джерела у дипломатичних колах, пише BuzzFeed News.

Джерела повідомили, що заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту у Канаді ще минулої п’ятниці, 8 червня.

Видання зазначає, що два джерела у дипломатичних колах повідомили це на умовах анонімності.

Зазначається, наразі достеменно не відомо - чи це було сказано Трампом як жарт, чи вже ж дане висловлювання має стати сигналом щодо зміни у нинішній зовнішній політиці президента США.

У Білому домі інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, нещодавно депутати з Норвегії висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарському активісту Рамазанову Трамп заявив про намір повністю вивести війська з Корейського півострова
Теги публікації: Крим, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся