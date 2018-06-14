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Трамп назвал Крым российским, - BuzzFeed

НовостиПолитика    14.06.2018 - 19:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Такое заявление Трампа о Крыме прозвучало во время ужина с лидерами G7

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7), что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском". Об этом сообщили источники в дипломатических кругах, пишет BuzzFeed News.

Источники сообщили, что заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде еще в прошлую пятницу, 8 июня.

Издание отмечает, что два источника в дипломатических кругах сообщили это на условиях анонимности.

Отмечается, сейчас точно не известно - это было сказано Трампом как шутка, или же данное высказывание должно стать сигналом об изменении в нынешней внешней политике президента США.

В Белом доме информацию пока не прокомментировали.

Напомним, недавно депутаты из Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

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Теги публикации: Крым, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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