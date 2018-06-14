Трампа ще раз номінували на Нобелівську премію миру

Кандидатуру Трампа висунули два норвезьких депутата

Депутати Норвегії висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це інформує норвезька телерадіокомпанія NRK.

Два депутати правлячої "Партії прогресу" внесли кандидатуру Трампа через його вкладу в денуклеаризацію Корейського півострова.

"Президент Трамп за допомогою свого нетрадиційного стилю допоміг нам побачити прорив у відносинах з Північною Кореєю", - повідомили депутати.

Трамп буде мати можливість отримати премію в наступному році, так як кандидатуру на здобуття премії миру в 2018 році повинні були внести до січня.

Нагадаємо, в травні Трамп став офіційним номінантом на Нобелівську премію миру.

Лист до Норвезького комітету Нобелівської премії підписали 17 американських конгресменів.

У зверненні до комітету американські законодавці відзначають, що президент США Дональд Трамп "невтомно тиснув на Північну Корею, щоб закінчити її незаконну збройну програму і принести мир у регіон".